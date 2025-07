Se sono in maternità anticipata posso continuare con la mia attività in partita iva?

Se sei in maternità anticipata obbligatoria, è fondamentale conoscere le restrizioni riguardo alle attività lavorative, anche quelle occasionali. La legge tutela la salute della madre e del bambino, quindi alcune attività potrebbero essere limitate o vietate. Tuttavia, le prestazioni occasionali con privati, purché non comportino rischi o impegni intensi, potrebbero essere consentite. È sempre consigliabile consultare il tuo medico e un consulente del lavoro per una valutazione personalizzata e sicura.

Buongiorno, sono dipendente a tempo part-time indeterminato presso una cooperativa sociale con il ruolo di educatrice professionale. Il mio lavoro è nella fascia a rischio e sono in maternità anticipata obbligatoria, già dal secondo mese di gravidanza. Ogni tanto effettuavo prestazioni occasionali con privati che prevedevano attività educative domiciliari con bambini. Posso continuare a svolgere o devo interrompere anche quelle visto che sono in maternità anticipata? La ringrazio per la risposta.

