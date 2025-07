Bernabè e Nicolussi Caviglia scatto deciso

Bernab232 e Nicolussi Caviglia mostrano uno scatto deciso verso il mercato: da una parte, Kean rimane sotto stretta osservazione, dall’altra, le operazioni di rilievo in mediana sono all’ordine del giorno. Tra i nomi più caldi c’è Adrian Bernabè, molto apprezzato dai viola e ricambiato. Tuttavia, il nodo resta la valutazione del Parma, che ha già fatto una prima proposta. La trattativa è in fermento e il futuro si fa sempre più interessante.

Se da una parte gli uomini di mercato non perdono di vista il futuro di Kean, dall’altra non molla la presa su operazioni che non possono essere considerate ’secondarie’. Soprattutto a centrocampo. Il nome più in voga in questo momento è quello di Adrian Bernabè; non è una novità che lo spagnolo piaccia ai viola, ricambiati. Resta però il nodo legato alla valutazione che il Parma fa di lui. Il club di proprietà di Kyle Krause ha già fatto una cessione eccellente (Bonny all’Inter) e non necessariamente deve cedere ancora; per questo chiede 20 milioni per il centrocampista che la Fiorentina non vorrebbe fagare oltre i 10 milioni (12 raggiungibili con i bonus). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net