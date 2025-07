Pentagono conferma il blocco per l’invio di armi all’Ucraina | è arrivata l’ora più buia? 

La saga degli aiuti militari all'Ucraina si tinge di un'ombra di incertezza: il Pentagono ha confermato il blocco temporaneo delle forniture di armi promesse, segnando un momento cruciale nella politica internazionale. Con l’ombra di un possibile cambio di strategia, i timori di un’ora più buia si fanno concretamente strada tra le preoccupazioni globali. Quale sarà il futuro di questa complessa vicenda? La risposta si delinea in un quadro di tensione e incertezza che coinvolge tutti.

Il Pentagono conferma: le partite di armi che gli Stati Uniti avevano promesso all'Ucraina, impegnata in una strenua resistenza con l'invasione russa, sono state momentaneamente bloccate dall'amministrazione Trump. Così, l'ora piĂą buia giĂą attesa, il giorno che in molti temevano sarebbe attivato quando si preannunciava un cambio di linea nella Casa Bianca, è arrivato. La scorsa settimana il portavoce del Pentagono, il quartiere generale del Dipartimento della Difesa statunitense dove si prendono alcune delle decisioni piĂą delicate per le sorti del mondo, si è rifiutato di specificare " quali " tipologie di aiuti militari e sistemi d'arma sono stati soggetti al blocco deciso dalla Casa Bianca.