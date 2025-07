premio fattoria nicolucci ai nastri cavalli di 4 anni

Questa sera all’Ippodromo del Savio si svolge un evento imperdibile: il Premio Fattoria Nicolucci ai Nastri, una serata ricca di emozioni e sfide avvincenti. Con sette corse in programma a partire dalle 20.55, il momento clou è la quarta gara alle 22.10, un confronto tra 14 cavalli di 4 anni, alla loro prima prova di questa entità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di corse e vini pregiati.

Sette le corse in programma all’Ippodromo del Savio, questa sera, a partire dalle 20.55. Il clou la Tris, Quarté, Quinté abbinata alla Fattoria Nicolucci, azienda vitivinicola con sede a Predappio Alta. La corsa, collocata come quarta della serata, con partenza alle 22.10, è un confronto con 14 partecipanti di 4 anni, programmato sulla media distanza con partenza ai nastri e, sebbene per i partecipanti sia la prima prova di questa entità, presenta un equilibrio tattico ed una caratura tecnica non indifferente che mixa la forma degli avvantaggiati Follow Me, Fever Tree Effe e Flipper di No, con la qualità degli inquilini del secondo nastro come Forest, Firestar Bfc e Fortana Si. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it