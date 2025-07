Il petrolio inverte la rotta Brent scende a 69,4 dollari

Il petrolio vira al ribasso, con il Brent in calo a 69,44 dollari e il WTI a 67,75 dollari. Dopo giorni di crescita, le quotazioni internazionali si fermano, indicando una possibile svolta nel mercato energetico. Questa inversione di tendenza potrebbe riflettersi sui prezzi al consumo e sulle strategie delle aziende del settore. Resta aggiornato per scoprire cosa riserva il futuro del mercato petrolifero.

Sono in calo questa mattina le quotazioni internazionali del petrolio, invertendo il trend rialzista di ieri. Il contratto sul Wti per agosto segna -0,26% a 67,75 dollari mentre quello sul Brent per settembre registra un -0,2% a 69,44 dollari al barile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il petrolio inverte la rotta, Brent scende a 69,4 dollari

