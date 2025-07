Maturità 2025 la ribellione dello studente sui voti parla la preside | Non è stato coraggioso ma ha fatto una scelta di comodo

La maturità del 2025 si accende di polemiche e riflessioni profonde. Gianmaria, il giovane liceale di Padova che ha rifiutato l'esame orale, ha acceso un dibattito tra chi vede in lui un eroe della protesta e chi invece critica la sua scelta come un gesto di comodo. La preside, intervistata, offre una prospettiva diversa, evidenziando le motivazioni dietro il suo atteggiamento. La vicenda segna un punto di svolta nel rapporto tra studenti e sistema scolastico.

Il caso di Gianmaria, lo studente 19enne che ha rifiutato l'orale di maturità in un liceo di Padova continua a dividere l'opinione pubblica. Mentre alcuni hanno definito il suo gesto una protesta coraggiosa contro il sistema di valutazione scolastico, la dirigente scolastica offre una lettura completamente diversa dei fatti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: maturità - studente - ribellione - voti

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Maturità, la ribellione dello studente: “I voti rendono cattivi i compagni, troppa competizione in classe”. La risposta di Rusconi: “Pseudo protesta per comparire sui media, ma i ragazzi hanno bisogno di ascolto” Vai su X

Il caso di Gianmaria, studente 19enne di un liceo di Padova, ha acceso i riflettori sull’esame di maturità e sui suoi meccanismi. Lo studente si è presentato alla prova orale dichiarando “Non entrate, ci metto poco” e rifiutandosi di rispondere alle domande della Vai su Facebook

Maturità 2025, la ribellione dello studente sui voti, parla la preside: Non è stato coraggioso, ma ha fatto una scelta di comodo; Maturità, la ribellione dello studente: I voti rendono cattivi i compagni, troppa competizione in classe. La risposta di Rusconi: Pseudo protesta per comparire sui media, ma i ragazzi hanno bisogno di ascolto; Fa scena muta all’orale, ma viene promosso: il caso alla maturità 2025.