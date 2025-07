Milan che entusiasmo dei tifosi per Allegri E lui se la ride | VIDEO

Un caldo abbraccio di entusiasmo avvolge i tifosi rossoneri, presenti in massa a Milanello per il primo allenamento stagionale con Allegri. Circa 2.000 appassionati hanno assistito, tra sorrisi e speranze, all'inizio del nuovo ciclo. Lui, invece, se la ride, sicuro delle sue strategie e pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Ecco il video di 'GazzettaTV' che cattura l'energia di un giorno indimenticabile.

Oggi a Milanello: grinta, sudore e passione rossonera! Il gruppo al lavoro tra test fisici, sorrisi e tanto entusiasmo. Allegri guida la truppa verso la nuova stagione. Atmosfera calda, tifosi presenti e cori in sottofondo!

È il Ricci-Day! L'ex centrocampista di Empoli e Torino ha firmato per il Milan, diventando così un nuovo rinforzo per la rosa di Max Allegri ? Queste le prime parole di Ricci da giocatore del Milan ai microfoni di Milan TV: "Ciao tifosi rossoneri, sono carichissi

