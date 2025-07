Sancho Juve svolta nella corsa all’inglese | Tudor ha chiesto al club di puntare su un altro nome! Il piano A per l’attacco bianconero

La Juventus fa un passo avanti nella sua strategia di mercato: dopo aver puntato su Sancho, il tecnico Tudor avrebbe chiesto al club di considerare un'alternativa. Con il calciomercato sempre più in fermento, i bianconeri stanno valutando attentamente le opzioni per rinforzare l’attacco e mantenere alta la competitività . Quale sarà la svolta definitiva? Restate sintonizzati, perché il futuro dei giganti italiani si scrive adesso.

Sancho Juve, svolta nella corsa all’inglese: Tudor ha chiesto al club di puntare su un altro nome! Svelato il piano A per l’attacco dei bianconeri. Il calciomercato Juve  sta monitorando diverse opzioni per rinforzare l’attacco e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jadon Sancho  è uno dei nomi che potrebbe rappresentare il piano B qualora il riscatto di Francisco Conceição  dal Porto  non andasse in porto. La trattativa per il portoghese, molto apprezzato da Igor Tudor, rimane la priorità , ma nel caso in cui la Juve  non dovesse riuscire a raggiungere un accordo con il club portoghese per il riscatto, Sancho  potrebbe essere il sostituto ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com