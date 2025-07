Bologna ritorno di fiamma Rispunta l’idea Mbangula Van Bommel verso il Psv

Il mercato estivo si infiamma tra Bologna e Napoli, con colpi di scena che catturano l'attenzione degli appassionati. Dopo le trattative per Beukema e Ndoye, ora si delinea il trasferimento di Noa Lang al Napoli, un affare da 28 milioni piĂą bonus. Ma cosa riserva il futuro per altri giocatori coinvolti? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata corsa tra le due squadre.

Non solo Beukema e Ndoye: un’altra operazione del Napoli si interseca con il mercato rossoblĂą e non pare portare a nulla di buono. E’ ormai definito il passaggio dell’esterno d’attacco Noa Lang ai partenopei, per 28 milioni piĂą bonus. Il club campione d’Italia ha acquisito il giocatore dal Psv. Gli agenti di Karlsson avevano sondato la possibilitĂ di un ritorno in Olanda dello svedese rossoblĂą, di rientro dal prestito poco produttivo al Lecce. Niente da fare. Il Psv pensa a qualcosa di meglio in prospettiva e si è fiondato su Ruben Van Bommel (20) obiettivo della prima ora dei rossoblĂą per il ruolo di esterno sinistro d’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, ritorno di fiamma. Rispunta l’idea Mbangula. Van Bommel verso il Psv

In questa notizia si parla di: ritorno - bologna - fiamma - rispunta

Bologna, ossa di delfino in valigia: multato un passeggero di ritorno da Capo Verde - Una strana scoperta ha avuto luogo all'aeroporto

Bologna, ritorno di fiamma. Rispunta l’idea Mbangula. Van Bommel verso il Psv; Bologna, a return of flame. The idea of ??Mbangula resurfaces. Van Bommel towards PSV; Ndoye-Napoli, oggi l'incontro decisivo e rispunta l'idea Raspadori.

Bologna, il primo nodo da sciogliere riguarda l'attacco: ritorno di fiamma per Ioannidis - Un anno fa era stato cercato da diversi club europei, ma il presidente dei verdi fece muro. Si legge su tuttomercatoweb.com

Mercato Lazio, non solo Fazzini: ritorno di fiamma per un talento del Bologna? - MSN - Dopo l'incontro con Lotito e Fabiani a margine del ritorno a Formello, Maurizio Sarri comincia a guardare in avanti in attesa della definizione del calendario della prossima stagione di Serie A ... Segnala msn.com