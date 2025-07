Temporale e raffiche di vento nel Lodigiano | crollano alberi e ponteggi

Il maltempo ha scatenato il panico nel Lodigiano: temporali e raffiche di vento hanno causato crolli di alberi e ponteggi, mettendo in allerta i vigili del fuoco. Durante il turno notturno, sono stati ben 15 gli interventi per fronteggiare emergenze legate a rami instabili e strutture pericolanti. La provincia si mobilita ancora una volta per garantire la sicurezza dei cittadini, dimostrando come l’imprevedibilità della natura richieda prontezza e collaborazione.

Lodi – Sono stati 15 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi durante il turno notturno appena trascorso, tra le 20 di lunedì 7 luglio e le 8 di martedì 8 luglio 2025. La maggior parte delle chiamate è stata causata dal maltempo e da situazioni di pericolo legate a rami e strutture pericolanti. Numerose le emergenze per alberi e piante caduti a causa del forte vento. Segnalazioni sono arrivate da Sant’Angelo Lodigiano (viale Zara, via Puccini, via Trieste, via Madre Cabrini), da Castiglione d’Adda e da Lodi (viale Milano e strada statale 9 via Emilia). In alcuni casi, come in via Puccini e via Trieste, è stato necessario l’utilizzo del carro fiamma per la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporale e raffiche di vento nel Lodigiano: crollano alberi e ponteggi

In questa notizia si parla di: vento - lodigiano - alberi - temporale

Situazione meteo: Sorisole, vento fortissimo e pioggia Vai su Facebook

Temporale e raffiche di vento nel Lodigiano: crollano alberi e ponteggi; Raffiche di vento, il Lodigiano e il Sudmilano piegati dal maltempo. A Tavazzano danni alla parrocchiale, non si contano gli alberi caduti - VIDEO; Maltempo in Lombardia, temporali e raffiche di vento: parchi chiusi a Milano e Bergamo, due pali caduti in tangenziale a Lodi.

Temporale e raffiche di vento nel Lodigiano: crollano alberi e ponteggi - Piante cadute e incendi hanno tenuto occupate le squadre in diversi paesi del territorio: 15 interventi in poche ore ... ilgiorno.it scrive

Maltempo in Lombardia: decine di interventi a Milano, alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco - Un altro temporale si è abbattuto sulla Lombardia nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio provocando danni e disagi ... Da fanpage.it