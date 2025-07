L’Arsenal si avvicina alla firma del Christian Norgaard di Brentford

L'Arsenal si avvicina a una svolta importante per il prossimo mercato estivo, con la possibile firma di Christian Norgaard dal Brentford. Secondo fonti inglesi, il centrocampista dovrebbe ufficializzare il trasferimento entro le prossime 48 ore, portando nuova linfa alla rosa dei Gunners. Un colpo strategico che potrebbe rivoluzionare le dinamiche dello stadio Emirates. Per scoprire tutti i dettagli, continuate a leggere l’articolo completo e il link in fondo!

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’Arsenal è sul punto di completare la loro prossima estate, con Christian Norgaard che dovrebbe finalizzare il suo trasferimento allo stadio Emirates entro le successive 48 ore, secondo Ben Jacobs. I Gunners hanno concordato un accordo per un valore di £ 10 milioni più £ 5 milioni in potenziali componenti aggiuntivi per il centrocampista danese esperto di Brentford. Mikel Arteta è stata chiara sul suo desiderio di aggiungere profondità e leadership alle sue opzioni di centrocampo mentre l’Arsenal look per montare un’altra sfida del titolo mentre gareggiava in Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

