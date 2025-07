Tutto quello che c' è da sapere sul nuovo Celine di Michael Rider

Scopri tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Celine di Michael Rider, il designer che ha preso le redini del marchio con entusiasmo e stile. Nonostante le aspettative elevate e il confronto con leggende come Phoebe Philo e Hedi Slimane, Rider ha saputo sorprendere, portando una ventata di freschezza e innovazione. Preparati a immergerti in un mondo di eleganza moderna e creatività senza limiti: il suo debutto promette di rivoluzionare il panorama della moda.

Se Michael Rider si è sentito intimidito dal dover seguire le orme di Phoebe Philo e Hedi Slimane da Celine, non lo ha certo mostrato in vista del suo debutto domenica pomeriggio. Il designer americano era rilassato quando l’ho incontrato alla sfilata di Dior di Jonathan Anderson la scorsa settimana e domenica, mentre Anderson, Raf Simons, Dev Hynes, Alanis Morissette e Kristin Wiig prendevano posto negli uffici Celine di rue Vivienne, Dan Levy — attore e caro amico di Rider — mi ha detto che il suo amico è stato solo e sempre calmo. «L’ho visto le ultime sere, e quando sei pronto a fare qualcosa del genere, lo sei davvero», ha detto Levy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Celine di Michael Rider

In questa notizia si parla di: celine - michael - rider - tutto

Celine riparte da un foulard: il debutto di Michael Rider - Celine riparte da un foulard, simbolo di eleganza e tradizione, con il debutto di Michael Rider che ha catturato l’attenzione.

Per la sua prima sfilata alla guida di Celine, Michael Rider rivisita la Luggage Phantom che ha segnato l'estetica di una generazione Vai su X

Corriere Moda. The Cure · Pictures of You (2010 Remaster). C’era tantissima attesa per il debutto di Michael Rider da Celine, andato in scena nel quartier generale tra il Louvre e l’Opéra. Un’eredità pesante sulle spalle del giovane designer americano, dopo Vai su Facebook

Celine, Michael Rider debutta allo stile tra silhouette strong e accessori eye catching; Celine. Il debutto di Michael Rider; Michael Rider amplia (finalmente) il range stilistico di Celine.

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Celine di Michael Rider - Se Michael Rider si è sentito intimidito dal dover seguire le orme di Phoebe Philo e Hedi Slimane da Celine, non lo ha certo mostrato in vista del suo debutto domenica pomeriggio. gqitalia.it scrive

Celine, il debutto di Michael Rider è all'insegna del bon chic bon genre . E ci piace molto - Nella sede della maison in rue Vivienne sfilano skinny jeans, foulard di seta e maglioni Ivy League per il debutto del neo- Come scrive vanityfair.it