Cesena è il giorno di Dimitri Bisoli Oggi si può chiudere con la firma

Oggi a Cesena si scrive una nuova pagina: Dimitri Bisoli, protagonista di questa stagione, è pronto a firmare il suo ritorno tra le fila bianconere. Dopo aver rifiutato offerte più lucrative da Spezia e Brescia, il classe '94 ha scelto di riabbracciare la sua amata città e il progetto che tanto gli sta a cuore. L’accordo potrebbe essere ufficializzato già oggi, segnando un momento di rinascita per il club e i tifosi.

Il Monza ha tentato un ultimo assalto ma Dimitri Bisoli la sua scelta l’ha già fatta (da giorni): vuole il Cesena. L’affare si potrà chiudere oggi. Il classe ’94 figlio dell’allenatore più vincente della storia del Cesena ha tra l’altro sposato il progetto romagnolo rinunciando all’offerta economicamente più sostanziosa sia dello Spezia che del nuovo Brescia che proprio su di lui voleva far leva per ridare entusiasmo ad una piazza depressa dopo il crac della gestione Cellino. Al Cavalluccio si legherà con un contratto triennale. L’ufficialità potrebbe arrivare al massimo domani, giorno delle prime visite mediche per i bianconeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, è il giorno di Dimitri Bisoli. Oggi si può chiudere con la firma

In questa notizia si parla di: cesena - giorno - dimitri - bisoli

I Popolari per Cesena: "Impossibile assistere passivamente, osserviamo un giorno di digiuno per Gaza" - I Popolari per Cesena aderiscono con fermezza all'appello della Rete di Trieste per Gaza, partecipando a un giorno di digiuno che si terrà lunedì 26 maggio.

Solo due parole, anzi tre CIAO AMORE CIAO Finisce la lunga storia d'amore tra Brescia e Dimitri Bisoli. Grazie di tutto, il capitano è stato l'ultimo a mollare prima di quel 6 giugno Vai su Facebook

Andrea Bisoli Vai su X

Cesena, è il giorno di Dimitri Bisoli. Oggi si può chiudere con la firma; E la città resta senza il suo capitano, Bisoli va al Cesena; Mercato Cesena: a un passo dal colpo Dimitri Bisoli, pronto un triennale.

Il Cesena vuole chiudere per Bisoli e Guidi, c’è il Catania su Donnarumma - Archiviato l’ultimo weekend di ferie, il Cesena entra oggi nella settimana che porta ... Segnala corriereromagna.it

Bisoli dà il proprio addio a Brescia: «Grazie anche a chi mi dà del mercenario» - L'ex capitano biancazzurro si congeda dalla città non senza esprimere qualche polemica ... Da brescia.corriere.it