Lucchese - Lo sprint. La Pantera a Capaccioli?.

La corsa per il rilancio della Lucchese si fa sempre più incerta e avvolta nel mistero. I potenziali acquirenti hanno ancora pochi giorni per presentare la propria proposta, con scadenza fissata a giovedì alle 14. Al momento, le ipotesi sono ancora tante, ma le possibilità più concrete sembrano ridursi a due soli soggetti pronti a scommettere sul futuro rossonero. La sfida è aperta: chi salirà sul treno della rinascita?

I potenziali acquirenti della Lucchese hanno tempo fino a giovedì prossimo, alle 14, per partecipare al bando promosso dal Comune di Lucca per far ripartire i rossoneri dal campionato di Eccellenza Toscana, in sovrannumero. Al momento, dunque, nessuno sa con certezza quanti siano i soggetti che hanno risposto al bando. Si possono fare solo delle congetture, delle ipotesi. Quella più verosimile è che potrebbero essere al massimo due le proposte che la commissione istituita dal Comune dovrà valutare. Una di queste dovrebbe essere rappresentata da Fabrizio Capaccioli, se non altro perché l‘imprenditore emiliano, subito dopo aver provato, senza successo, ad acquisire il titolo del Ghiviborgo, pubblicò un "post" nel quale disse testualmente "che sarebbe tornato a Lucca per valutare l’ipotesi Eccellenza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net