Luglio in Jazz primi appuntamenti al Campania | arrivano Biréli Lagrène e China Moses

Luglio in Jazz torna al Centro Commerciale Campania di Marcianise, portando un’esplosione di musica, arte e innovazione sotto il cielo estivo. Con i primi appuntamenti il 9 luglio alle 22.00, la rassegna promette serate indimenticabili con artisti di fama internazionale come Bir233li, LaGr232ne e China Moses. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna del jazz gratuito, tra emozioni e incontri culturali nel cuore di Piazza Campania.

Un'estate di musica, arte e innovazione in Piazza Campania con concerti gratuiti con la rassegna "Luglio in Jazz". Primi appuntamenti con la manifestazione "Luglio in Jazz" al Centro commerciale Campania di Marcianise (CE). Un'estate di musica, arte e innovazione in Piazza Campania con concerti gratuiti. La kermesse si apre il 9 luglio alle 22.00

Luglio in jazz al Centro Commerciale Campania Programma da mercoledì 9 luglio fino al 31 luglio Vai su Facebook

