Ibiza ospedali a rischio collasso | Troppe chiamate al 112 per droga e alcol

L’isola di Ibiza, celebre per le sue notti infuocate, rischia il collasso sanitario a causa dell’eccessivo ricorso al 112 per emergenze legate a droga e alcol. Le ambulanze sono in tilt, sovraccariche di interventi nei locali più trendy. Il sindacato dei sanitari lancia un appello: “I club si dotino di mezzi di emergenza propri”. Una soluzione che potrebbe salvare vite e alleviare la pressione sugli ospedali.

Ambulanze dell'isola in tilt per soccorrere i frequentatori delle discoteche. Il sindacato dei sanitari: "I club si dotino di loro mezzi di emergenza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ibiza, ospedali a rischio collasso: "Troppe chiamate al 112 per droga e alcol"

Risse e malori, a Ibiza le ambulanze non bastano. L’allarme degli ospedali: “Per i turisti paghino i club”; Ibiza, ospedali in tilt: sballo, risse e sbronze, le ambulanze non bastano. I medici: «È emergenza»; Dai turisti un'emergenza poco edificante.

Ibiza, ospedali in tilt: sballo, risse e sbronze, le ambulanze non bastano. I medici: «È emergenza» - Consolle roventi, drink serviti in bicchieri fluorescenti e musica elettronica che vibra fino all’alba. Scrive ilmattino.it

Il servizio di ambulanze di Ibiza rischia il collasso per colpa delle discoteche - Come spiega il sindacato locale, oltre un terzo delle chiamate d’emergenza arriva dai club: “Paghiamo tutti al posto di aziende che guadagnano miliardi” ... Riporta repubblica.it