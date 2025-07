Netanyahu e Trump concordano su tutto ma non su come arrivare al cessate il fuoco a Gaza

Nonostante Netanyahu e Trump condividano molti punti di vista, emergono divergenze cruciali sulla strada da seguire per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. La visita del primo ministro israeliano alla Casa Bianca ha acceso i riflettori su un alleanza stretta, ma anche sulle sfide diplomatiche irrisolte. Tra promesse e tensioni, il futuro della regione rimane incerto, mentre il mondo osserva attentamente come si evolverà questa complessa situazione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu √® stato in visita alla Casa Bianca per la terza volta in pochi mesi.¬†Dopo complimenti, lodi, strette di mano con il¬†presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e una promessa, di Netanyahu, di candidare Trump per il Nobel per la Pace, il presidente americano se ne esce con¬†un'imprevista volont√† d'aiuto nei confronti dell'Ucraina:¬†"Manderemo altre armi. Dobbiamo farlo", ha detto. "Devono essere in grado di difendersi. Stanno subendo colpi molto duri ora. Stanno subendo colpi molto duri. Dovremo inviare altre armi". Non c'era l'Ucraina al centro dei pensieri dei due. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it ¬© Ilfoglio.it - Netanyahu e Trump concordano su tutto ma non su come arrivare al cessate il fuoco a Gaza

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - concordano - tutto

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Sabato 30 giugno il presidente degli Stati Uniti Trump ha intensificato in modo significativo i suoi attacchi allo Stato di Israele in merito al processo per corruzione in corso al primo ministro Netanyahu, avvertendo implicitamente che i 3,8 miliardi di dollari di aiut Vai su Facebook

Netanyahu e Trump concordano su tutto ma non su come arrivare al cessate il fuoco a Gaza; Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Trump: Abbiamo programmato dei colloqui con l'Iran; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo.

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: ‚ÄúCon lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo‚ÄĚ - Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace ... Segnala fanpage.it

Netanyahu: "Trump merita il Nobel, sta portando la pace. Ho presentato la sua candidatura ufficiale" - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha visto Donald Trump alla Casa Bianca, un lungo colloquio tra i due con al centro di tutto la tregua a Gaza. Da affaritaliani.it