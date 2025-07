L’agonia degli infermieri | quando il sistema dimentica il personale che lo tiene in piedi

L’umanità e la dedizione degli infermieri sono il cuore pulsante del sistema sanitario, ma cosa succede quando questa colonna portante viene trascurata? In Italia, gli infermieri invecchiano, si ammalano e il sistema sembra ignorare il loro grido di allarme. È ora di cambiare rotta: riconoscere e valorizzare chi lavora instancabilmente per la nostra salute è il primo passo verso un futuro più giusto ed efficiente.

"In Italia gli infermieri invecchiano, si ammalano e nessuno interviene" ha detto Antonio De Palma presidente del Nursing Up

