Sabato sera ring in piazza San Prospero Si aprono i match del 28° Memorial Bondavalli

Sabato sera, in Piazza San Prospero a Reggio Emilia, si accendono i riflettori sul 28° Memorial Bondavalli, uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate. La grande boxe torna a emozionare il cuore della città con incontri spettacolari e talenti di fama nazionale e internazionale. Gli spettatori sono pronti a vivere una serata all’insegna di adrenalina, passione e colpi di scena, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e non solo.

Si avvicina uno degli appuntamenti sportivi più sentiti dell'estate. La grande boxe torna protagonista nel cuore di Reggio sabato 12 luglio: piazza San Prospero ospita il 28° Memorial Bondavalli. Dalle 20,30 in poi andrà in scena una serata carica di adrenalina, emozioni e colpi coi migliori talenti del ring firmati Reggiana Boxe che, anche quest'anno, stanno continuando a mettersi in mostra a livello nazionale e internazionale. Gli spettatori potranno passare una serata sotto le stelle, coniugando il tifo con il buon cibo: anche per questa edizione, infatti, sarà possibile riservare tavoli a bordo ring disponibili grazie alla partnership con il Panificio Melli (380-7439225 solo WhatsApp) e PiadineriaBar dei leoni (373-7592177, telefono e WhatsApp) per la prenotazione con consumazione obbligatoria.

28° MEMORIAL BONDAVALLI Sabato 12 Luglio 2025 20:30 Piazza San Prospero - Reggio Emilia @panificio_melli @piadineriabar_deileoni tavoli a bordo ring su prenotazione …Stay Tuned… Vai su Facebook

