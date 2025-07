Rissa finisce in tragedia nel casertano | 17enne ucciso a coltellate

Una sera di violenza e dolore scuote il casertano: una lite tra giovani si è trasformata in tragedia, lasciando un ragazzo di 17 anni senza vita e altri due in gravi condizioni. Un episodio che mette in luce il fragile equilibrio tra divertimento e rischio nelle comunità giovanili. La lotta per la giustizia e la memoria del ragazzo scomparso prende ora il sopravvento, chiedendo riflessione e azioni concrete.

Una lite tra giovanissimi è degenerata in tragedia nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, in piazzetta della Libertà, a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa, mentre altri due giovani sono rimasti gravemente feriti.

