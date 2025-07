Motori L’altruismo frena Semeraro e Pirrotta all’Italian Baja Soccorrono due vetture in panne e chiudono ottavi

Nell’adrenalinico mondo del cross country, il valore dell’altruismo emerge come esempio di sportività e resilienza. Durante l’Italian Baja, Semeraro e Pirotta hanno dimostrato che la vera forza non risiede solo nelle prestazioni, ma anche nella solidarietà. Dopo aver soccorso due vetture in panne, sono arrivati ottavi, dimostrando che a volte, il cuore vale più di qualsiasi classifica. Un'impresa che lascia il segno e ci ricorda che il vero spirito competitivo va oltre i risultati.

Tempi duri per i troppo buoni. Chiedere a Paolo Semeraro e Gianluca Pirotta (foto), componenti dell’equipaggio reduce dall’Italian Baja. Il monzese Semeraro e il villasantese Pirotta hanno concluso la gara (Coppa del Mondo di cross country), all’ottavo posto della prova valida per il campionato italiano. Un piazzamento niente male, considerando sia la limitata potenza della vettura utilizzata, un Suzuki Jimny 1400, sia la concorrenza (44 macchine). I rimpianti sono così legati a quei 15 minuti utilizzati complessivamente per dare una mano a due equipaggi in difficoltà. Nella prima giornata Semeraro e Pirotta hanno trainato una vettura in crisi per la rottura della frizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori. L’altruismo frena Semeraro e Pirrotta all’Italian Baja. Soccorrono due vetture in panne e chiudono ottavi

