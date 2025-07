forno pioppi onora le dolomiti

Il Forno Pioppi dimostra ancora una volta il suo spirito di eccellenza e passione, onorando le Dolomiti con coraggio e determinazione. Un vero esempio di dedizione per tutti gli amanti delle due ruote, i ragazzi hanno affrontato la Maratona con tenacia e orgoglio, portando alta la bandiera umbra. La loro impresa è un inno alla forza di volontà : una prova da applausi che resterà impressa nella memoria di chi tifa per i campioni del cuore.

Una prova da applausi per i ragazzi del Forno Pioppi che hanno onorato alla grande la Maratona delle Dolomiti, storico appuntamento per tutti gli amanti delle due ruote. Matteo Brachini, Fabio Campagnacci, Riccardo Cerami, Lorenzo Curti, Alessandro Bellafante, Andrea Dagioni, Fabio Generosi, Fabio Sonaglia, Matteo Baldoni, Alessio Mariotti, Fabio Ricci e Luca Battistoni i 12 eroi partiti da Mantignana, sui 120 umbri in totale, per scalare le vette piĂą alte. Con ottime prestazioni, come quella di Alessandro Bellafante, 53esimo assoluto con 5 ore e 3 minuti sul percorso lungo da 138 km. Bene anche Curti e Generosi con ottimi tempi sempre sul lungo. 🔗 Leggi su Lanazione.it