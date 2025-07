I Cavalieri si preparano alla riscossa Sanchez e Mukechu convocati in Nazionale

I Cavalieri si preparano alla grande riscossa: Sanchez e Mukechu, promesse della nostra nazionale U18, sono stati convocati per il raduno di Parma. Mentre la prima squadra conclude gli ultimi allenamenti prima della ripresa a fine agosto, le giovani speranze infondono entusiasmo e fiducia nel futuro del club. La dirigenza si sta già mobilitando per potenziare ulteriormente la rosa, puntando a conquistare nuovi successi. Sono queste le ultime novità in casa Cavalieri Union, con la dirigenza che sta...

La prima squadra ha praticamente terminato gli allenamenti, in vista delle ripresa fissata per la fine del prossimo agosto che coinciderà con l’inizio della preparazione pre-stagionale. Le buone notizie arrivano dalle giovanili: Riccardo Sanchez e Davide Mukechu sono stati convocati con l’Italia U18 in vista del raduno che si terrà fra poco meno di una settimana a Parma. Sono le ultime novità in casa Cavalieri Union, con la dirigenza che sta pianificando i prossimi passaggi di un’annata che dovrà coincidere con il riscatto (almeno per quanto riguarda i "seniores") dopo la retrocessione dal girone di merito dello scorso campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I Cavalieri si preparano alla riscossa. Sanchez e Mukechu convocati in Nazionale

