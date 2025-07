Il Ministro Valditara in visita a Pesaro per Scuola Futura ma scoppia la protesta Il suo commento | Poche persone che non hanno niente a che vedere con la scuola

Durante la visita di Giuseppe Valditara a Pesaro per l'evento "Scuola Futura", tra progetti innovativi e entusiasmo studentesco, una protesta inattesa ha scatenato polemiche. Il ministro, commentando la manifestazione, ha affermato che si trattava di "poche persone che non hanno niente a che vedere con la scuola". Un episodio che mette in luce le tensioni e le sfide del sistema educativo italiano oggi.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato ieri Pesaro per l'evento "Scuola Futura" ospitato a Villa Caprile, dove gli studenti degli istituti tecnici hanno presentato i loro progetti innovativi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ministro - valditara - pesaro - scuola

“Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara - Il 16 maggio 2025, alle ore 11, il Complesso Monumentale di Santa Sofia a Salerno ospiterà l'incontro “Dalla Scuola al Lavoro.

La scuola del Governo Meloni sta producendo risultati straordinari: gli esiti Invalsi 2025 lo confermano in modo inequivocabile. A dirlo è stato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in occasione della visita a Pesaro a Villa Caprile, sede dell’Istituto agrar Vai su Facebook

Protesta contro il ministro Valditara davanti Villa Caprile. Pesaro, "protestiamo contro di lui e la sua idea di scuola" #ANSA Vai su X

Il Ministro Valditara in visita a Pesaro per Scuola Futura, ma scoppia la protesta. Il suo commento: Poche persone che non hanno niente a che vedere con la scuola; Valditara a Pesaro fa il ministro testimonial: «Divulghiamo la bontà della scuola». Ma ad attenderlo a Villa C; Valditara dà i voti alle scuole. Tour pesarese del ministro. Focus sui lavori fatti col Pnrr.

Valditara, 'progetto scuola-estate a studenti e famiglie' - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in visita a Pesaro presso Villa Caprile, sede dell'Istituto agrario cittadino, per l'evento di chiusura Evento di chiusura di 'Scuola Futu ... msn.com scrive

Il ministro valditara a pesaro per chiusura scuola futura: investimenti e progetti innovativi nella formazione tecnico-professionale - Il ministro Valditara visita l’istituto agrario di villa Caprile a Pesaro, evidenziando l’importanza dell’istruzione tecnico- Secondo gaeta.it