Basket - Serie B femminile interregionale | il mercato Le Mura Spring | cambia tutto Pistolesi è il nuovo coach

Il Green Le Mura Spring si prepara a una nuova entusiasmante stagione di Basket femminile in Serie B interregionale. Dopo il cambio di allenatore, con l’arrivo di Marco Pistolesi, la squadra si rinnova e punta a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. La voglia di riscatto e i nuovi stimoli promettono di portare entusiasmo e successi, rendendo questa avventura tutta da seguire. È il momento di scoprire cosa riserverà il futuro alle biancorosse.

Inizia a muoversi qualcosa attorno al Green Le Mura Spring, dopo l’addio ad Emiliano Ferretti, al termine di una stagione importante, con le biancorosse che sono arrivate ad un soffio dalla finale nazionale dei play-off. E’ arrivato un nuovo coach: Marco Pistolesi. Livornese, classe 1967, è allenatore nazionale dal 2014 ed arriva dal settore maschile, con le ultime esperienze sulla panchina di Folgor Fucecchio, Fides Livorno, Nb Altopascio ed in serie "C" con l’Us Livorno; mentre, per quanto riguarda il mondo femminile, importante la sua esperienza con il Jolly Acli Livorno, dal 2017 al 2021, portato dalla serie "B" alla "A2". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net