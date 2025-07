Anumba in A2 col Ruvo, il paese di Basile.

Una grande novità scuote il mondo del basket a Ruvo di Puglia: la Crifo Wines annuncia l’ingaggio di Michael Anumba, un rinforzo reggiano pronto a scrivere la storia della prima storica partecipazione alla Serie A2. Con le sue doti e l’esperienza maturata alla Pallacanestro Reggiana, Anumba si prepara a portare energia e talento in campo. La sua avventura nel massimo campionato italiano sta per cominciare, e tutti sono curiosi di scoprire cosa riserverà questa nuova sfida.

Un rinforzo reggiano per la prima storica partecipazione al campionato di serie A2. La Crifo Wines Ruvo di Puglia ha messo sotto contratto una guardia-ala che dalle nostre parti molti conoscono: Michael Anumba classe 1999, alto 192 centimetri per 100 chilogrammi. Nato a Montecchio Emilia il 6 settembre 1999, Anumba è cresciuto cestisticamente nella cantera della Pallacanestro Reggiana, dove si è guadagnato pure la convocazione in Nazionale Under 16. Poi, come spesso accade per questi atleti di talento, è iniziata una vita di pellegrinaggi all'estero. Prima il trasferimento alla Loreto Manchester High School e infine negli Stati Uniti, dove dal 201819 Michael ha giocato in Ncaa con i Winthrop Eagles, diventano un'icona dell'ateneo a stelle e strisce grazie a due anelli di Conference e alla partecipazione alle finali nazionali universitarie.