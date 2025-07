Golf&Mize soddisfazioni alla sfida a coppie E a Montelupo si è giocato sulle 13 buche

Il mese di luglio nei circoli di golf empolesi si è aperto con grande entusiasmo grazie alla gara Golf & Mize al Golf Bellosguardo Vinci. La formula a coppie, il divertimento e la sfida sulle 13 buche hanno reso l’evento un successo, regalando emozioni e soddisfazioni ai partecipanti. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati, che ha dimostrato come il golf possa unire passione e spirito di squadra in un’atmosfera coinvolgente.

Il mese di luglio nei circoli di golf empolesi si è aperto con la gara Golf & Mize, primo degli appuntamenti infrasettimanali in programma al Golf Bellosguardo Vinci. Divertente formula a coppie e distanza di nove buche sono stati gli ingredienti per il successo dell'appuntamento. Gabriele Brotini e Lapo Ermini hanno dominato imponendosi con 33 colpi. Nella categoria netta Valerio Brunetti e Mauro Pisi (21) hanno avuto la meglio su Raffaele Pelloni e Gianfranco Servi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Marcello Bertini e Guia Favillini a un solo colpo.

