Successo Aquatempra summer cup. Dieci società e tante medaglie.

Un'edizione straordinaria quella dell’Aquatempra Summer Cup, che ha visto protagonista un mix di talento, passione e competizione internazionale, portando a casa un successo senza precedenti. Con dieci società partecipanti, tra cui squadre provenienti da diverse regioni italiane e medaglie conquistate da giovani promesse, l’evento ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama del nuoto nazionale. Un risultato che testimonia la crescita e l’entusiasmo di tutto il movimento sportivo.

Un successo sotto tutti i punti di vista l’Aquatempra Summer Cup, meeting nazionale di nuoto andato in scena nella vasca olimpionica esterna della piscina empolese ed organizzato dalla locale società sportiva Aquatempra in collaborazione con la Virtus Buonconvento. Dieci le società che si sono sfidate in acqua, la metà delle quali provenienti da fuori regione (due lombarde, una laziale, una ligure e una dell’Emilia Romagna), con i loro portacolori appartenenti alle categorie Ragazzi, Junior e Assoluti. La vittoria a squadre è andata proprio alla Virtus Buoncovento con 1097 punti, mentre i due team empolesi Acquatempra e Team Nuoto Toscana Empoli sono finiti rispettivamente sesto e settimo con 136 ed 88 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it