Qui atalanta Non solo Ruggeri L’Atletico Madrid punta Lookman

L’Atalanta si avvicina alla nuova stagione con entusiasmo e desiderio di concretezza. Dopo un periodo di riposo, i nerazzurri torneranno in campo da martedì 15 sotto la guida di Ivan Juric, pronti a ripartire con una squadra quasi al completo. La preparazione si prospetta intensa e carica di aspettative, mentre i tifosi attendono di scoprire le nuove strategie e le sorprese che questa stagione potrà offrire.

Ultima settimana di vacanza per l' Atalanta che si radunerà lunedì prossimo al centro sportivo di Zingonia e da martedì 15 inizierà gli allenamenti agli ordini di Ivan Juric. Squadra che si ripresenterà praticamente al completo rispetto all'ultima gara di campionato disputata lo scorso 25 maggio contro il Parma, senza gli svincolati Rui Patricio e Cuadrado, l'ex capitano Toloi che a 35 anni è tornato in Brasile, Posch (non riscattato) e Ruggeri, unico giocatore finora ceduto sul mercato, passato per 20 milioni all'Atletico Madrid. Due le facce nuove: quelle del 23enne ghanese Sulemana e del 17enne Ahanor, due colpi complessivamente da 33 milioni più bonus.