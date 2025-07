Jannik Sinner si scatena l' inferno | Non è una vittoria travolto

Jannik Sinner si scatena a Wimbledon 2025, trasformando un passaggio fortuito in una vittoria travolgente. Nonostante il ritiro di Dimitrov per infortunio, il talento italiano ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione, avanzando ai quarti di finale in modo spettacolare. La sua performance è stata un vero e proprio inferno sul campo, lasciando tutti senza parole. Ora, l’attenzione è tutta su di lui: fino a dove arriverà?

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2025, ma la sua avanzata è stata segnata dal ritiro per infortunio di Grigor Dimitrov negli ottavi. Sotto di due set (6-3, 7-5), Sinner non ha visto come una vittoria il passaggio del turno, arrivato solo per l'abbandono dell'avversario, che è uscito in lacrime. Dimitrov, dopo un problema al gomito nel primo set, si è accasciato all'inizio del terzo, con medico e fisioterapista accorsi. Sinner, visibilmente scosso, ha aiutato il bulgaro, portandogli le borse, e dichiarando: "Non so cosa dire se non che questa non la considero affatto una vittoria.

