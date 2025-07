I dazi di Donald sono più geopolitica che economia

I dazi di Donald Trump rappresentano molto più di semplici decisioni economiche: sono strumenti di geopolitica, armi di pressione e strategie di potere. Quando si annunciano tariffe su Giappone e Corea del Sud, il vero errore è pensare solo alle percentuali o ai mercati finanziari, ignorando la complessità delle relazioni internazionali. Per comprendere davvero le implicazioni, bisogna analizzare come queste mosse si inseriscano in un quadro di alleanze, rivalità e tensioni globali. Eppure, i nomi di Tokyo e Seul...

Quando Donald Trump annuncia dazi sul Giappone e sulla Corea del Sud, l’errore più grande è quello di concentrarsi sulla percentuale delle tariffe, sugli indici di Wall Street, sui commenti degli economisti. Non ne hanno azzeccata una fino a oggi e il motivo è semplice: separano il commercio dalla geopolitica, ragionano su un mondo senza barriere che non è mai esistito, neppure quando la globalizzazione galoppava. Eppure, i nomi di Tokyo e Seul dovrebbero suggerire qualcosa: il Giappone è l’alleato più importante degli Stati Uniti in Asia dal 1945, la Corea del Sud è una nazione che dalla fine della guerra coi comunisti del nord di Pyongyang costituisce una barriera armata di tutto punto dall’America. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - I dazi di Donald sono più geopolitica che economia

In questa notizia si parla di: dazi - donald - geopolitica - sono

Donald Trump critica la sentenza sui dazi: "Decisione politica e orribile" - Donald Trump torna alla carica, criticando la recente sentenza sui dazi che ha scatenato un acceso dibattito politico.

? Trump annuncia l’invio delle “lettere sui dazi” e minaccia tariffe extra contro i Paesi BRICS. Donald Trump ha comunicato che da lunedì partiranno le “tariff letters” per avvertire i partner commerciali: le tariffe decolleranno ufficialmente il 1° agosto, salvo acc Vai su Facebook

Trump impone dazi ai BRICS: tempesta geopolitica sui mari del commercio Vai su X

Trump impone dazi ai BRICS: tempesta geopolitica sui mari del commercio; La strategia geoeconomica statunitense nell’era Trump 2.0; Gas e Green Deal: la geopolitica dei dazi tra Trump, UE e Cina.

De Carlo (FdI): “I dazi al 10%? Sono sopportabili, ma Trump sbaglia. Il Mercosur? Può essere un'oppurtinità” - “L’antidoto ai dazi sono gli accordi", dice il senatore meloniano, fiducioso sulla trattativa. Riporta ilfoglio.it

Borsa: l'Asia sale con la proroga ad agosto dei dazi - Borse asiatiche in rialzo dopo che le lettere inviate dal presidente Usa Donald Trump a diversi Paesi con l'indicazione di livelli più alti di dazi bilaterali sono state accompagnate da una proroga al ... Come scrive ansa.it