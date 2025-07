Ha ragione Allegri | il Napoli è ancora favorito dieci mesi fa sembrava utopia CorSport

Max Allegri ha appena riaperto il dibattito sulla corsa allo scudetto, confermando che il Napoli resta ancora la favorita per la prossima stagione. Dopo dieci mesi di incertezza e sfide competitive, il campionato si avvicina e le carte in tavola si rimescolano. Ma quali sono le ragioni di questa fiducia? Scopriamo insieme se il sogno del Napoli può davvero continuare a splendere o se le sorprese sono dietro l’angolo.

Ieri c’è stata la presentazione di Max Allegri come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico ha dato per certo che il Napoli sia ancora la favorita per vincere lo scudetto il prossimo anno. Ma sarĂ davvero così? Il Napoli è ancora favorito per la prossima stagione. Per Polverosi sul Corriere dello Sport: Probabilmente sì, per diverse ragioni. La prima candidatura è obbligatoria in quanto detentrice del titolo, poi va ricordato il miglioramento sul piano tecnico che porterĂ De Bruyne, la terza ragione sta nella continuitĂ . didattica col maestro Conte e la quarta nelle scorie che la sua vera rivale, l’Inter, si trascinerĂ dietro dal folle Mondiale per club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it