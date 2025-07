Serie B Nazionale | confermato tutto lo staff tecnico dei mobilieri Il Dany Quarrata punta sul pivot De Gregori

stagione, portando entusiasmo e solide basi per il futuro. Il Dany Basket Quarrata si conferma una realtà solida e ambiziosa, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo nel panorama della Serie B nazionale, grazie alla stabilità dello staff tecnico e alla volontà di crescere ancora.

Dopo Alberto Tonfoni, il Dany Basket Quarrata conferma anche gli altri componenti dello staff tecnico. Davide Matteoni, ex capo allenatore degli Shoemakers Monsummano, vivrà la sua seconda stagione da primo assistente, mentre Stefano Livi ricoprirà ancora il ruolo di secondo assistente, oltre a quello di responsabile Minibasket. "Siamo molto contenti di confermare altri artefici, insieme a coach Tonfoni, del capolavoro compiuto nella passata stagione – il commento del direttore sportivo dei mobilieri, Marco Nannini". È in via di definizione anche lo staff atletico e medico, di cui dovrebbero ancora far parte Roberto Barbieri, responsabile sanitario e medico.