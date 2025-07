Calhanoglu l’Inter prende una decisione netta | addio solo a cifre adeguate! – CdS

L'Inter prende una decisione netta sul futuro di Calhanoglu: nessuna cessione a cifre inferiori a 30 milioni di euro. Il club nerazzurro mantiene le sue posizioni, pronti ad ascoltare offerte serie ma senza svendere il loro regista turco. Un'eventuale partenza dipenderà esclusivamente da proposte adeguate, e al momento, la palla è nelle mani di chi vorrà investire davvero. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il destino di Calhanoglu e dell’Inter.

L’Inter ha preso una posizione netta sul futuro di Calhanoglu: il regista turco non sarĂ trattenuto controvoglia, ma non sarĂ regalato. Questa la posizione del club nerazzurro al momento, come sottolineato dal Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu non andrĂ via dall’Inter per meno di 30 milioni. o. Al momento, però, non si registrano offerte concrete, nĂ© da parte del Galatasaray, il club che piĂą lo vorrebbe riportare in patria, nĂ© da parte di altri pretendenti, come l’Al Hilal. Inoltre, lo stesso Calhanoglu non ha manifestato l’intenzione di lasciare Milano, dove è diventato un pilastro imprescindibile del centrocampo nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it