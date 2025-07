Campionati italiani ’Bracco’ e Ghedina exploit

I Campionati Italiani Juniores e Promesse si sono conclusi con emozioni e record da urlo, tra cui il trionfo della staffetta 4x400 Under 20 della Bracco Atletica e l’eccellente 49.77 di Vittorio Ghedina nei 400 ostacoli. Un’esplosiva giornata che conferma il talento e la passione degli atleti italiani, pronti a scrivere nuovi capitoli di successo. E questa è solo l’inizio di un futuro brillante...

Il record italiano della Bracco Atletica nella staffetta 4x400 Under 20 chiude i Campionati Italiani Juniores e Promesse di con un’ultima giornata che ha fatto registrare soprattutto il 49.77 di Vittorio Ghedina nei 400 ostacoli, per lui che qualche settimana fa aveva voluto testare la pista dello ’Zecchini’ vincendo il Trofeo Città di Grosseto. Da registrare anche il bel sesto posto della portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema, la velocista Noah Caterina Castelli, e il successo nel salto in alto dell’azzurro Matteo Sioli, che si ’limita’ a un 2.19 utile per prendersi il titolo. Entrando nel dettaglio, le milanesi della Bracco Atletica, che schieravano Alice Casagrande, Emma Pollini, Carolina Molteni e Giulia Macchi, firmano la migliore prestazione italiana juniores per club della 4x400 fermando il cronometro dopo 3:41. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net