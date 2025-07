Si schianta con la moto contro un'auto lungo la Gardesana | morto a 30 anni Sebastiano Bertera

Tragedia sulla Gardesana: un giovane di soli 30 anni, Sebastiano Bertera, ha perso la vita in un grave incidente stradale che ha scosso la comunità di Brescia. Mentre si trovava alla guida della sua moto, si è scontrato con un'auto impegnata in una svolta, lasciando tutti sgomenti. La sua scomparsa ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vita e l'importanza della massima prudenza sulla strada. Continua a leggere.

Sebastiano Bertera è deceduto nel pomeriggio del 7 luglio in seguito a un incidente stradale sulla Gardesana (Brescia). Il 30enne si sarebbe schiantato con la moto contro un'auto che lo precedeva e che era impegnata in una svolta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

