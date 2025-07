Puppo impressionato da Alcaraz | Non suda neanche più | forse è stato morso da un ragno?

Il fascino di Alcaraz continua a stupire: impassibile, quasi non sudasse, come se nulla potesse scalfirlo. Forse è stato il suo stile impeccabile o un attimo di fortuna, ma il suo cammino verso la gloria a Wimbledon si fa sempre più inarrestabile. La sua vittoria contro Rublev non è solo una conferma del suo talento, ma un messaggio chiaro a tutti: il tennis spagnolo ha un nuovo principe. E il torneo si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

Tempo d’analisi rispetto a quanto è accaduto nei primi quattro ottavi di finale a Wimbledon. Incontri che hanno confermato la forza dello spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), uscito vittorioso in quattro set contro il russo Andrey Rublev. L’iberico ha portato a 22 le vittorie consecutive nel massimo circuito internazionale ed è imbattuto a Wimbledon da 18 incontri. L’ultimo a batterlo è stato Jannik Sinner negli ottavi dell’edizione 2022. Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha valutato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania (in onda sul canale Youtube di OA Sport) quanto accaduto nella partita in questione: “ A me fa impressione Alcaraz, sembra non sudare più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo impressionato da Alcaraz: “Non suda neanche più: forse è stato morso da un ragno?”

In questa notizia si parla di: puppo - alcaraz - stato - impressionato

Puppo: “Per Alcaraz sarebbe un grosso problema perdere con Sinner. Mentalmente e fisicamente vedo meglio l’italiano” - Jasmine Paolini pronta a sfidare le migliori negli Internazionali d’Italia di Roma, mentre Jannik Sinner si prepara a un duello decisivo contro Carlos Alcaraz.

Spettacolo a tutto campo Bublik! Spiace per Jannik, ma quando uno ti spara vincenti a settecentomila all'ora da ogni angolo, alternandoli con tocchi di classe pura, bisogna solo fargli i complimenti e applaudire. (quel maledetto schiaffo al volo che è costato il Vai su Facebook

Puppo impressionato da Alcaraz: “Non suda neanche più: forse è stato morso da un ragno?”; Puppo cauto: “Con Bublik non dipende solo da Sinner, un set può lasciarlo. Alcaraz dominante”; Puppo: “Sinner mi ha fatto un’impressione diversa rispetto a Roma. In risposta sta sperimentando”.

Carlos Alcaraz è stato acclamato da un gruppo di "api" nella sua ultima vittoria a Indian Wells - MSN - Carlos Alcaraz continua a dominare Indian Wells: la testa di serie numero uno ancora in gara (Zverev è stato eliminato e Sinner è squalificato) ha vinto lunedì contro il canadese Denis ... Lo riporta msn.com