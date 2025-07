Terracina Lt crollato tetto ristorante stellato Essenza morta Mara Severin dipendente sommelier 31enne 10 feriti - VIDEO

Un drammatico crollo scuote Terracina: lunedì 7 luglio, il tetto del rinomato ristorante stellato Essenza è crollato improvvisamente, lasciando 10 feriti e un’atmosfera di shock. Mentre gli inquirenti indagano sulle cause, tra cui il maltempo e le intense raffiche di vento, la comunità si stringe attorno alle vittime. Tra queste, Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni, che lotta per la vita. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con le autorità impegnate a fare chiarezza.

