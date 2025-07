Nubifragio e violente raffiche di vento in Brianza | oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Un nubifragio senza precedenti e raffiche di vento impetuose hanno trasformato la Brianza in poche ore, mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Monza e Brianza. Con oltre 100 interventi in meno di 12 ore, strade, sottopassi e cantine si sono allagati, creando una vera e propria emergenza. La forza della natura ha dimostrato tutta la sua potenza: ecco come si sono mossi i soccorritori per fronteggiare una notte di caos.

Monza – Oltre 100 interventi dei vigili del fuoco in meno di 12 ore. Strade, sottopassi e cantine allagati. Il temporale scatenatosi con violenza nella scorsa nottata in Brianza ha messo a dura prova i pompieri del Comando di Monza e Brianza. A causa della forte perturbazione che ha colpito la provincia, i vigili del fuoco hanno infatti effettuato come si diceva oltre 100 interventi di soccorso tecnico urgente in meno di 12 ore. Venti a 100 all'ora, nubifragi, grandinate e tempeste di fulmini: notte di maltempo Lombardia. Le principali richieste hanno riguardato alberi caduti, allagamenti di box, cantine e locali interrati.

