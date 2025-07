Roma mercato in fermento | spunta Ferguson idea Tagliafico

Roma in fermento sul mercato: spunta l'idea Ferguson e la suggestione Tagliafico potrebbe presto diventare realtà. La giornata di ieri a Trigoria è stata ricca di incontri e trattative, con il DS Massara impegnato su più fronti per consegnare a Gasperini una rosa competitiva entro il 13 luglio. Tra le possibili new entry, si prospettano colpi importanti, soprattutto nel reparto difensivo e offensivo, per rinforzare ulteriormente la squadra e affrontare al meglio la nuova stagione.

La giornata di ieri a Trigoria è stata densa di sviluppi sul fronte calciomercato, con il DS Massara attivissimo su più tavoli per fornire a Gian Piero Gasperini una rosa competitiva entro il raduno del 13 luglio. Al momento, l’obiettivo è inserire almeno tre colpi prima del ritiro, tra un esterno destro, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Tuttavia, le mosse in entrata potrebbero aumentare, specialmente nel reparto offensivo, in caso di cessione di Eldor Shomurodov, già sul mercato dopo l’uscita di Tammy Abraham. Per questo la Roma si sta muovendo anche su due punte centrali di spessore, valutando sia investimenti importanti che colpi sostenibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, mercato in fermento: spunta Ferguson, idea Tagliafico

