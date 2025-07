Omar Fantini la sorpresa al naufrago di ritorno dall’Isola dei Famosi-Foto Video

Omar Fantini, protagonista indimenticabile dell’Isola dei Famosi, ha fatto il suo grande ritorno tra amici e fan con una festa a sorpresa al ristorante Le Stagioni di Orio al Serio. Il bentornato caloroso ha trasformato la serata in un momento di gioia e celebrazione, dimostrando quanto Omar sia amato e apprezzato. La sorpresa è stata solo l'inizio di nuovi entusiasmanti capitoli per lui, pronti a essere raccontati.

Omar Fantini, rientrato venerdì dall'isola dei Famosi, è stato accolto lunedì sera da una festa a sorpresa al ristorante Le Stagioni a Orio al Serio.

L’Isola punisce i naufraghi per la violazione delle regole: il provvedimento inaspettato per Omar Fantini - Nell'Isola dei Famosi 2025, il clima si fa teso dopo la prima punizione inflitta ai naufraghi per la violazione delle regole.

Omar Fantini, rientrato venerdì dall’isola dei Famosi, è stato accolto lunedì sera da una festa a sorpresa al ristorante Le Stagioni a Orio al Serio. Vai su X

«Se siamo padre e figlia», scherza Omar Fantini quando qualcuno gli fa notare la differenza d’età con la compagna Zahra Chokri. Questa battuta, rivolta a Veronica Gentili durante una delle puntate de L’Isola dei Famosi, racconta molto del modo in cui il comic Vai su Facebook

Omar Fantini, la sorpresa al «naufrago» di ritorno dall’Isola dei Famosi-Foto/Video - Omar Fantini, rientrato venerdì dall’ Isola dei Famosi, è stato accolto lunedì sera da una festa a sorpresa al ristorante Le Stagioni a Orio al Serio. Riporta ecodibergamo.it

Isola dei Famosi, Omar Fantini "L'incidente di Loredana è stato veramente un momento tragico" - Il 52enne bergamasco, comico e conduttore Omar Fantini, è stato uno grandi protagonisti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi. Scrive comingsoon.it