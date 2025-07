No comunisti né gay | lo chef Paolo Cappuccio scatena la bufera con un annuncio di lavoro shock

Lo chef Paolo Cappuccio torna al centro del dibattito con un annuncio di lavoro che ha scatenato polemiche e reazioni furibonde sul web. Sebbene il post sia stato cancellato, le sue parole hanno già fatto il giro dei social, alimentando accuse e critiche. Ora, Cappuccio si difende pubblicamente, cercando di chiarire la sua posizione e mettere fine a una vicenda che continua a far discutere. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Il post √® stato poi cancellato, ma le parole usate dallo chef hanno fatto il giro del web. E sui social trovano anche un suo vecchio post offensivo. Ecco come lui si difende. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - "No comunisti n√© gay": lo chef Paolo Cappuccio scatena la bufera con un annuncio di lavoro shock

‚ÄúNo gay, no comunisti, no Masterchef‚ÄĚ. L‚Äôannuncio dello chef stellato Paolo Cappuccio √® discriminazione. Il d.lgs. 216/2003 vieta esclusioni fondate su orientamento sessuale. L‚Äôart. 10 del d.lgs. 276/2003 punisce chi usa dati sensibili per assumere. #omofobia Vai su X

