Oasport.it - Tibor del Grosso vince i Mondiali di ciclocross under 23 a Liévin, un super Stefano Viezzi ai piedi del podio

Leggi su Oasport.it

Dominio da parte didel! L’olandese conquista la medaglia d’oro tra gli uomini23 aididi(Francia). Una vera e propria prova di forza da parte del corridore neerlandese chenella sua categoria staccando tutti sin dal primo giro e arrivando al traguardo con il crono di 56’26”, confermandosi il riferimento tra i giovani dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Secondo titolo Mondiale dopo quello raggiunto lo scorso anno a Tabor.Il classe 2003 ha preceduto il belga Jente Michels che conquista la medaglia d’argento arrivando a 56 secondi: un altro 2003 pronto a fare il salto tra i professionisti cheun’altra medaglia mondiale dopo il bronzo dello scorso anno.Terza posizione invece per un altro belga, ossia Kay de Bruyckere a 1’05” di distacco da Del: è salito una sola volta sultra gli23 in Coppa del Mondo, ma oggi sin da subito è apparso in grande spolvero.