Chris Horner licenziato dalla Red Bull

Una svolta inaspettata scuote il mondo della Formula 1: Chris Horner, storico Team Principal della Red Bull, è stato licenziato con effetto immediato dopo oltre vent’anni di collaborazione. La decisione segna un cambiamento importante per la scuderia austriaca, che ora si affida a Laurent Mekies per guidare il team verso nuove sfide. In questo scenario di rivoluzione, il futuro di Red Bull rimane tutto da scrivere...

Terremoto in casa Red Bull. Christian Horner, Ceo e team principal della squadra, “ lascerà la scuderia con effetto immediato “, si legge in una nota. Il suo posto verrà preso dal team principal della Racing Bulls, Laurent Mekies. Horner e Red Bull si separano dopo venti anni: l’ex pilota britannico ha guidato il team austriaco fin dalla sua prima stagione in Formula 1 nel 2005, “svolgendo un ruolo chiave nel passaggio da squadra che lottava per la zona punti a team campione del mondo”. L’attuale racing director di Racing Bulls, Alan Permane, verrà promosso infine a team principal in seguito al passaggio di Mekies in Red Bull. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chris Horner licenziato dalla Red Bull

Terremoto in casa #RedBull: licenziato il team principal Christian Horner. Al suo posto l'ex Ferrari Laurent Mekies, finora alla guida del team satellite Racing Bulls, che assumerà anche la carica di Ceo

