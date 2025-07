Apre il Caserta Pizza Expò ai Giardini di Maria Carolina

Apre il Caserta Pizza Exp 2024 ai Giardini di Maria Carolina, un evento che trasforma la città in un paradiso per gli amanti della pizza e della buona musica. Dal 9 al 13 luglio, tra le luci della Reggia e i profumi dei prodotti locali, vivrete un’esperienza indimenticabile di sapori autentici, spettacoli e convivialità. Preparati a lasciarti sorprendere: questa sarà sicuramente una festa da non perdere!

Sotto il cielo stellato di luglio, là dove la Reggia di Caserta si riflette nel verde dei Giardini di Maria Carolina, torna a impastarsi il gusto con l’intrattenimento. Dal 9 al 13 luglio, la città borbonica si trasformerà in un crocevia di sapori, profumi e note, accogliendo la decima edizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

