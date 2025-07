PCTO Ministero chiarisce | Infortuni in calo del 12,9% Sicurezza studenti priorità assoluta

La sicurezza degli studenti coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è una priorità assoluta, come sottolineato dal Ministero e dall’INAIL. Nel 2025 si registra un calo impressionante del 12,9% degli infortuni rispetto all’anno precedente, con un’incidenza che si riduce allo 0,06% degli studenti coinvolti. Questo forte miglioramento testimonia l’efficacia delle misure adottate per tutelare i giovani in ambienti formativi.

La sicurezza degli studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) costituisce un principio non negoziabile. Secondo l’INAIL, nel 2025 si è verificata una riduzione del 12,9% degli infortuni rispetto all’anno precedente, con un’incidenza diminuita dal 2,6% al 2,2% sul totale degli eventi scolastici. Gli episodi rilevati hanno interessato lo 0,06% degli studenti coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

