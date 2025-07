Conte a La7 | Piantedosi rispedito dalla Libia come un clandestino È un’umiliazione per l’Italia

Un episodio che ha scosso le diplomazie italiane e suscitato forti polemiche: la respinta del ministro Piantedosi all’aeroporto di Benina rappresenta, secondo Conte, un’umiliazione senza precedenti per l’Italia. Un infortunio molto grave, come lo definisce il leader del M5s, che mette in luce le tensioni internazionali e le sfide della nostra politica estera. Ma quali sono le conseguenze di questo incidente e come si potrà reagire?

“ Un infortunio molto grave “. Così il leader del M5s Giuseppe Conte definisce l’incidente diplomatico che ha visto protagonista il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, respinto all’aeroporto di Benina, nella Libia orientale. L’ex presidente del Consiglio, ospite ieri sera a In Onda su La7, ha commentato con durezza l’accaduto, sottolineando la portata dell’umiliazione diplomatica subita dall’Italia. Il politico, visibilmente critico, non ha risparmiato bordate all’esecutivo: “Sono rimasto francamente sorpreso. E ha ragione Tajani a dire che è il ministro più sfigato della storia, perché sembra che questo governo la sfiga in politica estera se la tiri da solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte a La7: “Piantedosi rispedito dalla Libia come un clandestino. È un’umiliazione per l’Italia”

