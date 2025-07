Kolo Muani Juve è stallo nella trattativa tra i bianconeri e il PSG Madama non vuole impegnarsi su quel fronte! E intanto spunta un’alternativa ben nota…

La Juventus continua a lavorare senza sosta per portare Kolo Muani in bianconero, ma il percorso si rivela più complicato del previsto. Mentre i negoziati con il PSG si arenano e la società bianconera mantiene un certo riserbo, spunta un’alternativa di peso, nota e pronta a sorprendere. La pazienza dei tifosi è alle stelle: la strategia della Juve potrebbe cambiare in fretta. Resta da capire quale sarà la strada scelta per rinforzare l’attacco.

La Juventus sta cercando di concludere la trattativa per Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain. Secondo quanto asserito in un video pubblicato nel canale YouTube di Giovanni Albanese, i bianconeri stanno cercando di convincere il PSG, ma non vogliono impegnarsi sull'obbligo di riscatto, preferendo una formula che possa consentire una maggiore sostenibilità. La trattativa è ancora in fase di sviluppo, ma la Juve potrebbe aumentare l'offerta per arrivare a un accordo con il club francese.

