Truffa del finto incidente la Polizia | Attenzione alle telefonate di finti avvocati o falsi carabinieri Ecco come agire

Fate attenzione alle telefonate sospette di falsi avvocati, carabinieri o poliziotti che cercano di ingannare gli anziani. Questi truffatori utilizzano tecniche sempre più sofisticate per sfruttare la paura e la fiducia delle vittime. È fondamentale conoscere come riconoscere i segnali di allarme e sapere come agire correttamente per proteggersi. Ecco alcuni consigli utili per difendersi da queste insidiose truffe e tutelare i propri cari.

Massima attenzione al fenomeno delle truffe telefoniche a danno di anziani. Negli ultimi giorni si sono, già verificati infatti molti casi in città della truffa del finto poliziotto o del finto avvocato. Il modo ricorrente è costituito da una telefonata all'anziano nel corso della quale un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: finto - truffa - attenzione - incidente

La truffa del finto dipendente Google: come una semplice chiamata può farti perdere l’accesso alla tua mail - Una nuova truffa sta allertando gli utenti in Italia: il finto dipendente Google. Attraverso una semplice telefonata, i malintenzionati riescono a ottenere l'accesso agli account di posta elettronica, sfruttando la buona fede delle persone.

ATTENZIONE Un nuovo caso della "truffa del finto incidente", vittima una signora di 83 anni. La figlia: «Sapevano il mio nome e cognome, anche quello del mio compagno» #imola #cronaca Vai su Facebook

Truffa del finto incidente, la Polizia: Attenzione alle telefonate di finti avvocati o falsi carabinieri. Ecco come agire; Bologna: falso tecnico del gas e finto incidente, attenzione alle truffe; A 92 anni sventa la truffa del finto incidente, l'appello ai coetanei: «Siate decisi e non spaventatevi».

Truffe del finto carabiniere in atto. Fate attenzione - Ci segnalano in questi giorni nuovi tentativi di truffa a danni di persone anziane. Lo riporta giornaledibarga.it

Truffa dell’incidente, incassa 23mila euro tra soldi e gioielli - Un giovane truffatore è stato arrestato in flagranza di reato a Mordano, in provincia di Bologna, dopo aver messo in atto una truffa telefonica ai danni ... ilfattovesuviano.it scrive