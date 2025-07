Pier Silvio Berlusconi frena sullo Ius scholae | Non è la priorità

Pier Silvio Berlusconi si presenta alla presentazione dei palinsesti Mediaset, affrontando con sincerità un tema caldo come lo Ius Scholae. Pur manifestando un principio favorevole, mette in chiaro le priorità del momento, sottolineando che non rappresenta una priorità per gli italiani. La sua posizione, più cauta e riflessiva, apre un dibattito acceso tra politica e società. Ma cosa significa davvero questa presa di posizione?

Pier Silvio Berlusconi sceglie la presentazione dei palinsesti Mediaset per intervenire su un tema politico delicato: lo Ius scholae. Pur dicendosi favorevole «in linea di principio», l’ad del gruppo Mfe frena sulla tempistica: «Onestamente ho dei dubbi sulla priorità. Non mi sembra tra le necessità principali per gli italiani. Mi spiace per Tajani, ma sono più contro che a favore». E tiene a sgombrare il campo da equivoci: «È falso che Tajani porti avanti questa battaglia su indicazione mia o di Marina. La proposta può essere migliorata, ma non è mal formulata: i diritti vanno sempre difesi». Berlusconi ha poi definito il governo Meloni «uno dei migliori in Europa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pier Silvio Berlusconi frena sullo Ius scholae: «Non è la priorità»

